British Petroleum припинила перевезення нафти Червоним морем через напади хуситів на танкери

https://racurs.ua/ua/n190482-british-petroleum-prypynyla-perevezennya-nafty-chervonym-morem-chereh-napady-husytiv-na-tankery.html

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Нафтова компанія BP заявила, що припиняє всі перевезення нафти Червоним морем у зв’язку з недавніми нападами на танкери, які здійснили повстанці-хусити з Ємену.

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Це вже спричинило зростання цін на нафту.

Нафтовий гігант стверджує, що це тимчасова пауза і ситуація постійно оцінюється.

Багато компаній, які займаються перевезеннями вантажів у регіоні Червоного моря, вже перестали користуватися цим морським шляхом, оскільки повстанці загрожують обстрілювати будь-які судна, які, на їхню думку, прямують до Ізраїлю.

Як передає агентство Reuters, протягом понеділка нафта марки «Брент» подорожчала на 2,5% і до вечора її ціна склала 78,46 дол. за барель.

Аналітики вважають, що якщо й інші великі нафтові компанії ухвалять рішення припинити перевезення Червоним морем, то ціни на нафту підуть вгору ще більше.

Червоне море вважається одним із найважливіших у світі маршрутів з перевезення нафти, зрідженого газу та інших товарів.

Єменські хусити в понеділок оголосили, що вдарили дронами по двох торгових суднах у Червоному морі, знову пояснивши ці свої дії боротьбою з Ізраїлем.

Компанії перенаправляють вантажі навколо Африки, а США та європейські країни думають, як забезпечити безпечний прохід Червоним морем до Суецького каналу або від нього.

Хусити випустили в понеділок заяву, в якій повідомили, що провели «військову операцію проти двох судів, пов’язаних із сіоністським суб'єктом», і що вони мають намір і надалі припиняти прохід судів до ізраїльських портів.

Цими кораблями були норвезький Swan Atlantic і, згідно заяви хуситів, MSC Clara, що належить італо-швейцарській компанії MSC.

Через канал проходить 15% світового морського вантажопотоку, а доставка вантажів з Азії до Європи і навпаки за маршрутом навколо Мису Доброї Надії займає набагато більше часу та обходиться значно дорожче.

Тим часом США мають розбіжності із Саудівською Аравією та ОАЕ щодо протидії атакам хуситів на кораблі в Червоному морі. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами американських чиновників, це «ускладнює спробу США виробити послідовну відповідь угрупованню (хуситам)».

Зазначається, що Вашингтон обмірковує «військові дії проти хуситів, включаючи удари по їх об'єктах, хоча вони, як і раніше, віддають перевагу дипломатії».

ОАЕ наполягають на військових діях і хочуть, щоб США перевизначили хуситів як «терористів».

Натомість Ер-Ріяд підтримує більш зважений підхід, побоюючись, що будь-яка войовничість спровокує хуситів стати ще більш агресивними.