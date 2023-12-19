У Чорному морі посилилася мінна небезпека, фото: «НикВести»

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У Чорному морі мінна небезпека залишається на високому рівні через довготривалі шторми.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявила речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «Укрінформ».

Мінна небезпека зберігається на високому рівні. Через те, що море штормить і шторми довготривалі, — зазначила вона. — Ми можемо припускати, що шторми якраз сприяють тому, що міни відтягнуті на інші ділянки, зокрема подалі від навігаційного коридору.

За словам Гуменюк, кілька днів тому, після затишшя штормів, декілька мін принесло до узбережжя Миколаївщини і Одещини.

Джерело: «Укрінформ»