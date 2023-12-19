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Ракурс
Зеленський відповів на "наїзди" Безуглої на Залужного

Зеленський відповів на «наїзди» Безуглої на Залужного

19 гру 2023, 20:16
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Володимир Зеленський відповів на заяви нардепа від «Слуги народу» Мар’яни Безуглої стосовно головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.


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На підсумковій прес-конференції 19 грудня у президента запитали й про те, чи є це «позицією партії», чи її особистою.

Пан Залужний також мій представник, які й всі ті, кого я призначав або хто зі мною прийшов. Комусь дуже вдячний, за когось соромно. Що стосується коментів у фейсбуці — вибачте, я не займаюсь цим. У мене немає часу. У мене немає часу для щоденних оцих зайвих діалогів безрезультативних.

Я використовую соціальну мережу як «пошту», на якій я можу відповісти на ті чи інші запитання й передати ті чи інші сигнали суспільству, а також як формування

А що стосується Мар’яни, Валєри та кількох інших людей… Вони дуже люблять щось коментувати у фейсбуці, лайкати. То вони разом їздять на фронт, то вони сваряться… Мені здається, ми всі повинні давати результат державі, щоденний. А селфі — встигнемо, — сказав президент.

Джерело: Ракурс


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