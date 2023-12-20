Знищення російської техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n190543-prykordonnyky-znyschyly-sau-ta-spectehniku-rashystiv-na-livoberejji-hersonschyny-video.html

Ракурс

Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує снайперську влучність групи ударних безпілотників «NOY».

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На лівобережжі Херсонщини «бойові птахи» прикордонників завдали вогневого ураження по техніці загарбників, — вказано в описі відео.

Зазначається, що в результаті скидами боєприпасів знищено САУ, вантажівку та ще одну одиницю спецтехніки ворога.