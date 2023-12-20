Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російської техніки, скріншот відео
Прикордонники знищили САУ та спецтехніку рашистів на Лівобережжі Херсонщини (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190543-prykordonnyky-znyschyly-sau-ta-spectehniku-rashystiv-na-livoberejji-hersonschyny-video.htmlРакурс
Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує снайперську влучність групи ударних безпілотників «NOY».
.
На лівобережжі Херсонщини «бойові птахи» прикордонників завдали вогневого ураження по техніці загарбників, — вказано в описі відео.
Зазначається, що в результаті скидами боєприпасів знищено САУ, вантажівку та ще одну одиницю спецтехніки ворога.
Відстань до цілі значна, але майстерність пілотів вражає - в прямому і переносному значенні, — наголошують у ДПСУ.
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...