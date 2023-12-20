Україна подарувала Єврокомісії ялинкову прикрасу, фото: EU Council

https://racurs.ua/ua/n190554-pivnyk-z-borodyanky-symvolichnu-yalynkovu-prykrasu-podaruvala-ievrokomisiyi-ukrayina-foto.html

Ракурс

Рада Європейського Союзу на своїй сторінці у соціальній мережі X сьогодні, 20 грудня, опублікувала фото, на яких показано, як прикрашають новорічною ялинку іграшкою у вигляді керамічного півника, котрий на початку повномасштабного російського вторгнення став своєрідним символом незламності в Україні.

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Щойно отримали справді особливий подарунок — Півника, півня прямо з України! Це не просто прикраса, він символізує надію, схід сонця та непереможність України. Прикрашаючи нашу ялинку, цей орнамент слугує вираженням нашої непохитної підтримки України, — вказано в повідомленні.

Через селище Бородянка на Київщині у 2022 році пройшов головний шлях російського наступу на Київ, воно потрапило під окупацію. 1 квітня 2022 року селище було звільнене. За відомостями місцевої влади, окупанти, зокрема, повністю знищили вісім та пошкодили частково 32 багатоповерхові будинки.

На фото однієї зі зруйнованих багатоповерхівок будо помічена вціліла кухонна шафка на стіні, у якій збереглося все, навіть встановлена на ній керамічна декоративна посудина для напоїв у вигляді півника.

Саме таких півників, зокрема, подарували президенту України Володимиру Зеленському та тодішньому прем'єру Великої Британії Борису Джонсону під час їх зустрічі у Києві 9 квітня 2022 року.