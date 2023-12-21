1 тис. 80 росіян на Різдво поїдуть додому, але є нюанс

https://racurs.ua/ua/n190557-sche-1-tys-80-rosiyan-na-rizdvo-poyidut-dodomu-ale-ie-nuans.html

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Збройні сили України перетнули позначку в 350 тис. знищених російських окупантів. Ще 1 тис. 80 росіян на Різдво поїдуть додому, але є нюанс. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні щодо втрат московитів в Україні.

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Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень, відбито 78 атак ворога.

Росіяни завдали п’ять ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснили 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Авдіївському напрямку українські захисники стримують ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони завдають окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажують вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку триває розширення плацдарму. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій, здійснив понад 30 штурмів. Отримав відсіч, із втратами відступив.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження ворога та по 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Також сили ППО знищили керовану ракету Х-59.

Українські підрозділи уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та техніки, склад боєприпасів та 6 артилерійських засобів противника.