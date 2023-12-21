Малюк пообіцяв максимально наблизити війну до Кремля

https://racurs.ua/ua/n190569-maluk-poobicyav-maksymalno-nablyzyty-viynu-do-kremlya.html

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Служба безпеки України має намір наступного року активізувати диверсійні операції в глибині території, контрольованої росією, щоб наблизити війну якомога ближче до Кремля, повідомив виданню Politico голова CБУ Василь Малюк.

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Ми не можемо розкривати наші плани. Вони мають залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи… Кожна спецоперація приносить свій результат. Все це ускладнює можливості росії для ведення війни та наближає перемогу України… Окупанти мають зрозуміти, що сховатися не вдасться. Ми знайдемо ворога всюди, — заявив генерал-майор Малюк у письмових відповідях на запитання видання.

Одним із регіонів для майбутніх операцій він називає Крим та Чорне море, де українці за допомогою морських безпілотників Sea Baby сподіваються розвинути успіхи цьогорічних операцій.