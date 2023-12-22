У ЗСУ прокоментували сьогоднішнє ураження трьох російських Су-34. Фото: ПС ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n190607-davno-takogo-ne-bulo-u-zsu-prokomentuvaly-urajennya-troh-rosiyskyh-su-34.html

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Три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 збили українські військові у п’ятницю, 22 грудня.

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У статистиці військових втрат росії вже давно не з’являлися літаки цієї моделі. Армія рф зараз має на озброєнні десятки таких літаків та продовжує їх виготовляти. Су-34 вважається однією з найновіших бортів на озброєнні ВКС росії. Саме з них окупанти завдають удари авіаційними бомбами та ракетами. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Блискуче в черговий раз спланована операція по знищенню ворога на підступах до нашої держави… Цього разу відразу три літаки на південному напрямку, такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу з вами позитивну статистику, — заявив він.

За словами Ігната вартість одного Су-34 становить щонайменше 50 млн дол.

Тим часом український журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram опублікував фото з місця катапультування одного з пілотів збитих Су-34. Російські військові пабліки стверджують, що по їхніх бомбардувальниках відпрацював зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Нагадаємо, 22 грудня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що опівночі на Південному напрямку українські військові збили відразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.