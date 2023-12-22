Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
"Викрадення" військкоматом в Одесі - помста колишньої дружини через поділ майна

«Викрадення» військкоматом в Одесі — помста колишньої дружини через поділ майна

22 гру 2023, 16:08
999

Військові офіційно прокоментували вчорашню історію зі швидкою в Одесі.


.

Як виявилося, громадянка вмовила знайомого, який разом з іншими військовими, під час супроводу до лікарні бійців, заїхав за вказаною адресою та взяв участь у «залякуванні чоловіка мобілізацією».

Про це повідомили Сили оборони півдня за результатами перевірки.

Відкрито кримінальне провадження.

Співробітники ТЦК не брали участі у вчорашніх подіях, коли люди у формі намагалися заштовхати чоловіка у швидку.

Жінка попросила свого знайомого, військовослужбовця одної з бригад, що виконує бойове завдання на сході України, «налякати мобілізацією» свого чоловіка, з яким перебуває у шлюборозлучному процесі та не може дійти згоди в розділі майна.

Військовий піддався вмовлянням жінки та під час супроводу до медичних закладів поранених та хворих бригади в Одесі вмовив співслужбовців взяти участь у «залякуванні громадянина мобілізацією», що було здійснено з використанням службового спеціального транспорту, — пояснили в оперативному командуванні «Південь».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів