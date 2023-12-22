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"Викрадення" військкоматом в Одесі - помста колишньої дружини через поділ майна
«Викрадення» військкоматом в Одесі — помста колишньої дружини через поділ майнаhttps://racurs.ua/ua/n190611-vykradennya-viyskkomatom-v-odesi-pomsta-kolyshnoyi-drujyny-cherez-podil-mayna.htmlРакурс
Військові офіційно прокоментували вчорашню історію зі швидкою в Одесі.
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Як виявилося, громадянка вмовила знайомого, який разом з іншими військовими, під час супроводу до лікарні бійців, заїхав за вказаною адресою та взяв участь у «залякуванні чоловіка мобілізацією».
Про це повідомили Сили оборони півдня за результатами перевірки.
Відкрито кримінальне провадження.
Співробітники ТЦК не брали участі у вчорашніх подіях, коли люди у формі намагалися заштовхати чоловіка у швидку.
Жінка попросила свого знайомого, військовослужбовця одної з бригад, що виконує бойове завдання на сході України, «налякати мобілізацією» свого чоловіка, з яким перебуває у шлюборозлучному процесі та не може дійти згоди в розділі майна.
Військовий піддався вмовлянням жінки та під час супроводу до медичних закладів поранених та хворих бригади в Одесі вмовив співслужбовців взяти участь у «залякуванні громадянина мобілізацією», що було здійснено з використанням службового спеціального транспорту, — пояснили в оперативному командуванні «Південь».
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