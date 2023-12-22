"Викрадення" військкоматом в Одесі - помста колишньої дружини через поділ майна

https://racurs.ua/ua/n190611-vykradennya-viyskkomatom-v-odesi-pomsta-kolyshnoyi-drujyny-cherez-podil-mayna.html

Ракурс

Військові офіційно прокоментували вчорашню історію зі швидкою в Одесі.

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Як виявилося, громадянка вмовила знайомого, який разом з іншими військовими, під час супроводу до лікарні бійців, заїхав за вказаною адресою та взяв участь у «залякуванні чоловіка мобілізацією».

Про це повідомили Сили оборони півдня за результатами перевірки.

Відкрито кримінальне провадження.

Співробітники ТЦК не брали участі у вчорашніх подіях, коли люди у формі намагалися заштовхати чоловіка у швидку.

Жінка попросила свого знайомого, військовослужбовця одної з бригад, що виконує бойове завдання на сході України, «налякати мобілізацією» свого чоловіка, з яким перебуває у шлюборозлучному процесі та не може дійти згоди в розділі майна.