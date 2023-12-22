Гроші для України - США наполягають на створенні механізму використання заморожених активів рф

https://racurs.ua/ua/n190613-groshi-dlya-ukrayiny-ssha-napolyagaut-na-stvorenni-mehanizmu-vykorystannya-zamorojenyh-aktyviv-rf.html

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Сполучені Штати обговорюють із союзниками можливість використати заморожені російські активи для військової допомоги Україні.

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The New York Times пише, що адміністрація Джо Байдена зараз намагається з’ясувати, які можуть бути правові перешкоди, якщо почати так використовувати російські заморожені активи.

Навіть якщо Конгресу США вдасться домовитися про виділення нових коштів на підтримку Україні, то, враховуючи зниження підтримки фінансування від республіканців, Києву потрібно мати альтернативне джерело доходу, щоб закривати свої потреби, каже одне із джерел видання в адміністрації Байдена.

Адміністрація президента Байдена підтримує конфіскацію 300 млрд дол. російських активів і веде термінові переговори з союзниками. Тривають дискусії, як розпорядитися цими грошима: віддати безпосередньо Україні чи використати їх для України в інший спосіб, витратити їх тільки на відновлення чи й на військові потреби.

У жовтні країни «Великої сімки» зобовʼязалися тримати 280 млрд дол. суверенних російських активів, допоки рф не компенсує Україні завдані вторгненням збитки. Ця сума приблизна, її ще підраховують.

На сьогодні не існує жодного правового механізму для використання суверенних активів для відновлення України, тому США разом із європейськими партнерами досі працюють над цим питанням.

За даними The New York Times, переговори між міністрами фінансів, керівниками центральних банків, дипломатами та юристами активізувалися в останні тижні. Адміністрація Байдена нібито тисне на Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію, Канаду та Японію, щоб вони розробили стратегію до другої річниці повномасштабного вторгнення.