Байден підписав рекордний оборонний бюджет США. Фото:

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Президент США Джо Байден у п’ятницю пізно ввечері, 22 грудня, підписав законопроект про щорічні витрати на оборону.

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Цей законопроект про американську оборонну політику Конгрес ухвалив минулого тижня. У документі H.R. 2670 «Закон про дозвіл на національну оборону (NDAA) на 2024 фінансовий рік» передбачена рекордна сума для Пентагону 886 млрд дол. Про це повідомили прес-служба Білого дому та Reuters.

За словами американського лідера, цей закон надає критично важливі повноваження, необхідні для створення армії, необхідної «для стримування майбутніх конфліктів, одночасно підтримуючи військовослужбовців, їхніх подружжя та сім’ї, які щодня виконують цю місію».

У заяві Білого дому не вказується, яку суму допомоги передбачили для України. Однак Reuters пише, що законопроект продовжує один захід допомоги Києву, ініціативу сприяння безпеці України, до кінця 2026 року, дозволяючи виділити 300 млн дол. на програму у фінансовому році, який закінчується 30 вересня 2024 року, і в наступному.

Підписаний Байденом закон складається з майже 3 тис. 100 сторінок, передбачав підвищення зарплати військовослужбовцям на 5,2% і збільшив загальний бюджет національної безпеки приблизно на 3% до 886 млрд дол.

Нагадаємо, 14 грудня американські конгресмени необхідною кількістю голосів погодили Ініціативу сприяння безпеці в Україні (USAI), на яку виділяються 300 млн дол. на фінансовий рік. Ця сума суттєво менша, ніж пропозиція президента США Джо Байдена надати Україні 61 млрд дол. Ініціатива щодо цієї допомоги була заблокована з боку законодавців.

Джерело: Reuters