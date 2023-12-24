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Ракурс
Влада показала наслідки російських обстрілів Херсона

Влада показала наслідки російських обстрілів Херсона (ВІДЕО)

24 гру 2023, 12:45
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Влада показала наслідки російських обстрілів Херсона, які сталися 23−24 грудня.


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Пожежі, загиблий, знищені повністю приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки та лікарня. Армія країни-агресорки застосувала учора проти мирних жителів ракети, окрім іншого озброєння, яке б'є по громаді 24/7, — написав голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Цієї ночі росіяни обстріляли Херсон. Загинули три людини, ще один чоловік отримав поранення — повідомив Мрочко.

Загалом за добу в регіоні четверо загиблих та дев’ятеро поранених.

Джерело: Ракурс


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