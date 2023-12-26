Залужний про 2024 рік - відбудеться зміна технологій ведення війни

https://racurs.ua/ua/n190736-zalujnyy-pro-2024-rik-vidbudetsya-zmina-tehnologiy-vedennya-viyny.html

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Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, повідомив про ймовірний характер ведення бойових дій у 2024 році.

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Наступний рік відрізнятиметься від 2023-го з огляду на зміну технологій ведення війни. Ми проблеми знайшли, і знайшли уже десь 90% розв’язання цих питань, які потрібно буде обов’язково вирішити, щоб у наступному році діяти більш ефективно і найголовніше — зберегти людей, — сказав Залужний на брифінгу 26 грудня.

Повідомив головнокомандувач і про військові плани рф:

Ми їх уважно відстежуємо. В нас на сьогодні є достатньо розвідувальних органів, які проводять відповідну роботу. І ми все робимо для того, щоб адекватно на це реагувати.

Також Залужний заявив, що одночасно ЗСУ можуть готувати у своїх та закордонних тренувальних центрах бійців чисельність у 10 бригад (50 тис. осіб).