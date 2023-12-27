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Російські кораблі з Чорного моря продовжують загрожувати Україні
Чотири кораблі розмістила росія у Чорному морі (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n190754-chotyry-korabli-rozmistyla-rosiya-u-chornomu-mori-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 27 грудня, перебувають чотири російські кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, серед яких два носії «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — одне судно, жодне судно не рухалося з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 19 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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