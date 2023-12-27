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Ракурс
Російські кораблі з Чорного моря продовжують загрожувати Україні

Чотири кораблі розмістила росія у Чорному морі (ІНФОГРАФІКА)

27 гру 2023, 08:56
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У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 27 грудня, перебувають чотири російські кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, серед яких два носії «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — одне судно, жодне судно не рухалося з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 19 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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