Російські кораблі з Чорного моря продовжують загрожувати Україні

https://racurs.ua/ua/n190754-chotyry-korabli-rozmistyla-rosiya-u-chornomu-mori-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 27 грудня, перебувають чотири російські кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, серед яких два носії «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — одне судно, жодне судно не рухалося з протоки Босфор;

до Чорного моря — 19 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.