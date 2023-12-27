Рашисти 26 грудня активно обстрілювали Запорізьку область, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n190762-naslidky-rosiyskyh-obstriliv-zaporijjya-pokazala-policiya-foto.html

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Російські загарбники вчора, 26 грудня, обстріляли мирні населені пункти Пологівського та Василівського районів Запорізької області із РСЗВ, артилерії та застосовували по них безпілотники.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Вчора під вогонь окупаційних військ потрапили Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Новоданилівка, Гуляйпільське, Новодарівка, Чарівне, Малинівка, Білогір’я, Мала Токмачка, Левадне, Щербаки, Полтавка, Роботине, Степногірськ, Кам’янське, Малі Щербаки, Степове, П’ятихатки, Плавні, — вказано в повідомленні.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).