Бійці ЗСУ купують спорядження й за свої гроші. Фото:

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Міністр фінансів Сергій Марченко висловив здивування тим фактом, що українські військові досі купують необхідні речі власним коштом або отримують необхідне через волонтерів.

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Щоденно держава витрачає на сектор безпеки й оборони 5 млрд грн. ЦІ гроші виділяють упродовж кожного дня війни. На складах вдосталь озброєння й спорядження. Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час стріму Business Breakfast, який вів Forbes.

Мені важко коментувати речі, які я сам не розумію. Я сам не розумію, чому ми досі забезпечуємо в складчину військовослужбовців, — заявив чиновник.

За його словами, «жодні інші неурядові громадські організації й близько не стоять із можливостями держави щодо забезпечення Збройних сил».

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що бюджет України виснажений, тому Мінфін очікує від Міноборони та Генштабу ЗСУ пропозицій щодо покриття витрат на додаткову мобілізацію 500 тис. осіб. При цьому урядовець вважає «доволі коректними» озвучені раніше обсяги фінансування — 500 млрд грн у разі призову до війська 500 тис. осіб.