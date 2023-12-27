Українці за кордоном почали отримувати повідомлення від спецслужб рф. Фото:

https://racurs.ua/ua/n190772-ukrayinci-za-kordonom-pochaly-otrymuvaty-povidomlennya-vid-specslujb-rf-gur.html

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Українцям за кордоном на телефони надходять повідомлення провокаційного змісту.

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У цих сповіщеннях містяться заклики допомогти країні-агресору російській федерації вигнати «американських сатаністів» з «ісконно русской зємлі». Повідомлення створені у стилістиці ФСБ про необхідність разом «возродіть Кієвскую Русь назло врагам». Про це 27 грудня повідомило Головне управління розвідки МО.

Там же ж містяться фрази на кшталт «бережіть себе та своїх рідних», а наприкінці таких повідомлень написана фраза: «Із росії с любов’ю». Таким чином у меседжах є й кремлівська пропаганда й погроза в одному реченні.

У ГУР наголосили, що нова інформаційна атака російських спецслужб проти українців за кордоном спрямована на залякування, деморалізацію та дезорганізацію громадян.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації повідомляв, що росіяни активізували створення фейкових Telegram-каналів українських бригад і батальйонів. Ворог таким чином хоче поширювати свої фейки й наративи, мета яких — дискредитувати як командування бригад чи батальйонів, так і самих військових. Також вони хочуть збирати інформацію за допомогою прийому зворотного звʼязку.