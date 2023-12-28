Велика Британія, ймовірно, поставила Україні ракети з більшою дальністю, ніж заявлялося

Британська ракета Storm Shadow У Музеї Королівських ВПС у Лондоні. Фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

Німецьке видання Bild з посиланням на військового експерта повідомило, що Україна, ймовірно, отримала від Великої Британії ракети Storm Shadow з більшою далекобійністю, ніж це повідомлялося офіційно.

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Генерал бундесверу у відставці та військовий експерт Ерхард Бюлер заявив, що в іншому випадку Україна не змогла б знищити великий десантний корабель «Новочеркаськ» у Феодосії.

До цього порту по прямій було 250 км від лінії фронту, проте ракети точно летіли не так, якби їх запускали звідти. Запускали їх у глибині території, яка під контролем ЗСУ.

Крилата ракета мала пролетіти понад 250 км над окупованою територією. Для цього потрібно знати, де розташовані позиції РЛЗ та ППО. Це не робиться просто так, — сказав генерал Бюлер.

Це означає, що Україна має крилаті ракети із реальною далекобійністю 400 км і свобода пересування Чорноморського флоту значно обмежена.