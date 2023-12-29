Київ після обстрілу російськими ракетами. Фото: Нацполіція

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Різко зросла кількість поранених у Києві внаслідок російської ракетної атаки.

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У столиці вже виявили 28 поранених, а троє осіб загинули. Госпіталізувати довелося 25 осіб. З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей та знайшли тіла ще двох загиблих. Пошуково-рятувальна операція там ще триває. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Київська міська державна адміністрація поінформувала, що після масованої атаки по столиці, в системі енергопостачання надзвичайних ситуацій не виникло. В електромережі були незначні коливання, але зараз всі системи працюють в штатному режимі, електроенергія постачається в усі райони міста. Система водопостачання теж працює в штатному режимі.

Незначні пошкодження зафіксували у трьох котельнях, там повибивало вікна. Однак це не вплинуло на функціонування, бо обладнання не пошкоджене. Газопостачання теж працює в штатному режимі.

У КМВА додали, що перекрито рух у місцях влучань для ліквідації наслідків обстрілів. На місцях подій патрульні надають допомогу оперативним службам та громадянам.

Крім того, столиці зафіксували локальне погіршення якості повітря, мешканцям рекомендували обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення та зачинити вікна.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявляли, що сьогоднішня атака була наймасовішою — росіяни застосували 158 ракет різних типів і безпілотників. Сили оборони зуміли знищити 87 крилатих ракет та 27 «Шахедів».