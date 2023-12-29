Через обстріл Одеси на священника у храмі мало не впала стеля

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Внаслідок російського обстрілу зазнав руйнувань купол Стрітенського храму в Одесі. Уламки упали за метр від священника, який звершував богослужіння.

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У храмі на момент обстрілу рф звершувалося богослужіння. У мережі опублікували відео трансляції із храму, на якій зафіксовано падіння уламків купола на те місце, де декілька секунд тому стояв священник. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ Московського патріархату.

Під час «прильоту» клірик Стрітенського храму протоієрей Олександр Білоног звершував кадіння храму. Уламки упали за метр від священнослужителя.

Настоятелем постраждалого храму є капелан протоієрей Ілля Маніта, який влітку, передаючи допомогу воїнам ЗСУ, дістав на передовій важке поранення. До свого храму він прийшов на милицях.

Внаслідок сьогоднішніх нічної та ранкової атак росіян в Одесі пошкоджено 21 житловий будинок, серед них два приватних, всі інші — багатоповерхівки, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За попередніми підрахунками, різного ступеня руйнувань зазнали близько 70 квартир.