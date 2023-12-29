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Ракурс
Російська ракета влучила в житловий сектор Сміли

Російська ракета влучила в житловий сектор Сміли

29 гру 2023, 16:13
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На Черкащині в місті Сміла російська ракета влучила в житловий сектор.


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За попередньою інформацією, пошкоджено 12 будинків. Наразі шестеро потерпілих, один з них — важкий, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Ракетний обстріл Черкащини стався після обіду 29 грудня. Росіяни запускали ракети з бомбардувальників Ту-22, які підігнали до кордону з Україною у Курській області.

Джерело: Ракурс


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