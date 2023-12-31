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У Києві під час тривоги запустили салют
У Києві під час тривоги запустили салют (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190907-u-kyievi-pid-chas-tryvogy-zapustyly-salut-video.htmlРакурс
У Києві увечері 31 грудня під час тривоги запустили салют.
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У соцмережах опублікували відео. У коментарях люди зазначили, що салюти пускали на Осокорках.
Увечері Україну та Київську область зокрема атакували «шахеди», у білорусі злетіли відразу декілька носіїв надзвукових ракет.
Комендантська година в Києві в новорічну ніч діятиме як зазвичай — з 00.00 до 5.00. У цей період заборонено перебувати у громадських місцях та на вулиці, виняток — вихід до укриття.
Поліція також нагадувала, що феєрверки, петарди та інші піротехнічні вироби — не на часі. Якщо ви помітили осіб, які користуються такими засобами, або ж чуєте характерний від їхнього використання звук — повідомляйте на спецлінію 112.
Не забувайте, що в країні триває війна. Пам’ятайте завдяки кому ми маємо можливість проводити час з рідними та близьким, — повідомляли у Патрульній поліції Києва.
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