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Ракурс
У Києві під час тривоги запустили салют

У Києві під час тривоги запустили салют (ВІДЕО)

31 гру 2023, 20:44
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У Києві увечері 31 грудня під час тривоги запустили салют.


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У соцмережах опублікували відео. У коментарях люди зазначили, що салюти пускали на Осокорках.

Увечері Україну та Київську область зокрема атакували «шахеди», у білорусі злетіли відразу декілька носіїв надзвукових ракет.

Комендантська година в Києві в новорічну ніч діятиме як зазвичай — з 00.00 до 5.00. У цей період заборонено перебувати у громадських місцях та на вулиці, виняток — вихід до укриття.

Поліція також нагадувала, що феєрверки, петарди та інші піротехнічні вироби — не на часі. Якщо ви помітили осіб, які користуються такими засобами, або ж чуєте характерний від їхнього використання звук — повідомляйте на спецлінію 112.

Не забувайте, що в країні триває війна. Пам’ятайте завдяки кому ми маємо можливість проводити час з рідними та близьким, — повідомляли у Патрульній поліції Києва.

Джерело: Ракурс


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