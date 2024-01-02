Наслідки обстрілу Харкова. Фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n190960-zrosla-kilkist-postrajdalyh-u-harkovi-foto-video.html

Ракурс

Масований ракетний обстріл Харкова у вівторок, 2 грудня, призвів до поранень понад півсотні осіб.

.

В обласному центрі сьогодні прогриміло щонайменше три вибухи. На місцях влучань фахівці виявили фрагменти російської ракети Іскандер-М. Були пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, цивільна інфраструктура та автомобілі. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що відомо про 53 постраждалих та одну загиблу особу. Серед поранених є шестеро дітей від шести до 13 років. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вранішньої ракетної атаки.

Нагадаємо, Харків 2 січня перебував під масованим ракетним ударом. Внаслідок обстрілів в обласному центрі виникли три пожежі на площі близько 50 кв. м. Горіло складське приміщення, кіоск, речі в підвалі одного із житлових будинків, легкові автомобілі та газ, який витікав із пошкодженої газової труби.

Було зафіксовано багато руйнувань. Станом на 10.00 було відомо про 41 пораненого та одного загиблого. Серед постраждалих були двоє дітей.