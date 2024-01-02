Українські тральщики у Британії. Фото: Michael Cuthbert

https://racurs.ua/ua/n190964-turechchyna-ne-propustyt-tralschyky-yaki-ukrayini-podaruvala-brytaniya.html

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Туреччина вирішила не пропускати через протоку Босфор мінно-пошукові кораблі, які Україні подарувала Велика Британія.

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В Анкарі заявили, що пропустять тральщики «Чернігів» і «Черкаси» поки не скінчиться війна в Україні. Туреччина неупереджено і старанно дотримується конвенції Монтре з 1936 року, зберігає свою непохитну рішучість і принципову позицію впродовж усієї цієї війни, щоб запобігти ескалації напруженості в Чорному морі. Про це повідомили в дирекції комунікаційного Центру по боротьбі з дезінформацією Турецької Республіки.

Турки додали, що поінформували союзників про те, що подаровані британцями Україні мінні тральщики не зможуть пройти через Турецькі протоки до Чорного моря доти, поки триває війна.

Також у Центрі додали, що класифікували вторгнення росії в Україну як війну й відповідно до ст. 19 конвенції Монтре про режим проток закрила протоки для військових кораблів рф та України.

Нагадаємо, у грудні Велика Британія підтвердила, що передасть Військово-морським силам України два тральщики-шукачі мін класу Sandown — це «Чернігів» (M310) і «Черкаси» (M311), які після модернізації в Шотландії вперше вийшли в море у червні 2023 року.

Також повідомлялося, що морська коаліція Британії й Норвегії також передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісних човни.