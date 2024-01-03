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Російські кораблі з Чорного моря продовжують загрожувати Україні
Кількість російських кораблів у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРФІКА)https://racurs.ua/ua/n190974-kilkist-rosiyskyh-korabliv-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infogrfika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 08.00 сьогоднішнього дня, 3 січня, перебувають три ворожі кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі — три ворожі кораблі, серед яких два носії «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 19 суден, з них два рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 13 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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