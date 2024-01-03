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Ракурс
Російські кораблі з Чорного моря продовжують загрожувати Україні

Кількість російських кораблів у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРФІКА)

3 січ 2024, 08:50
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У Чорному морі станом на 08.00 сьогоднішнього дня, 3 січня, перебувають три ворожі кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі — три ворожі кораблі, серед яких два носії «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 19 суден, з них два рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 13 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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