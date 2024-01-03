Мобільні вогневі групи ППО 2 січня знищили половину "шахедів" та 19% крилатих ракет на півночі України

https://racurs.ua/ua/n190994-mobilni-vognevi-grupy-ppo-2-sichnya-znyschyly-polovynu-shahediv-ta-19-krylatyh-raket.html

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Мобільні вогневі групи протиповітряної оборони за 2 січня знищили 47% безпілотників та 19% крилатих ракет у Північній операційній зоні.

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Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він нагородив підрозділ, який 29 грудня і 2 січня збив по чотири ракети, а також два «шахеди».

8 з 17 (47%) знешкоджених ударних безпілотних літальних апаратів, а також 11 з 48 (19%) збитих крилатих ракет у Північній операційній зоні — це здобутки мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони за 2 січня. Груп, які озброєні зенітно-ракетними комплексами малої дальності, зенітно-артилерійськими гарматами, переносними зенітно-ракетними комплексами та великокаліберними кулеметами, — пояснив генерал Наєв на відео.

Окрім кулеметів у складі вогневих груп нерідко застосовуються і переносні зенітні ракетні комплекси радянського та західного зразка.