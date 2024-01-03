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Ракурс
Податкова попередила про перевірки продавців на майданчиках на кшталт OLX

Податкова попередила про перевірки продавців на майданчиках на кшталт OLX

3 січ 2024, 20:52
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Податківці попередили про перевірки продавців товарів на майданчиках на кшталт OLX.


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Державна податкова служба України 2 січня оприлюднила повідомлення, у якому нагадала, що застосування РРО/ПРРО є обов’язковим при проведенні розрахунків у готівковій формі або з використанням електронних платіжних засобів за продані товари, у тому числі через відомі інтернет-платформи.

У ДПС повідомили, що зафіксували несплату податків у Миколаївській області. Там перевірили компанію, яка продавала підакцизні товари за допомогою платформи OLX. Зокрема, у Миколаєві встановлено факти продажу мопедів іноземного виробництва без застосування РРО/ПРРО та обліку товарних запасів на 250 тис. грн.

Податкова акцентує, що виконання вимог законодавства, напряму чи опосередковано пов’язаного із поповненням державної скарбниці, є обов’язком кожного платника податків. Крім того, видача чеків РРО/ПРРО є забезпечення можливості покупцям товарів захистити свої права як споживачів.

Джерело: Ракурс


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