Пентагон відповів на звинувачення про намір знищити старі ракети ATACMS

https://racurs.ua/ua/n191041-pentagon-vidpoviv-na-zvynuvachennya-pro-namir-znyschyty-stari-rakety-atacms.html

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Речник Пентагону Патрик Райдер спростував інформацію Newsweek про нібито наміри США утилізувати ракети ATACMS, термін придатності яких невдовзі закінчиться.

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Я бачив ці повідомлення в ЗМІ. Ми ознайомились з ними, і це неправда. Ці повідомлення неправдиві", — відповів Пет Райдер журналістці Голосу Америки Карлі Бабб.

Напередодні Newsweek опублікував матеріал, у якому йшлося, що Сполучені Штати мають «сотні» далекобійних ракет ATACMS, термін експлуатації яких спливає, а тому їх утилізують. Журналісти питали, чи не доречніше передати ці ракети Україні.

Сотні ракет ATACMS модифікацій M39 і M39A1, виготовлених компанією Lockheed Martin, планується знищити за значні витрати американських платників податків, сказав колишній спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Деніел Райс для Newsweek.

Їх можна було б відправити в Україну та використати дуже ефективно проти сил Москви. Термін придатності цього типу ракет не викликає побоювань — вони в рабочому стані. США усю зброю з часом замінюють кращою, смертоноснішою та економічно ефективнішою, але змінена зброя може мати велике значення для військових зусиль України. Маючи більше ATACMS, Україна може зробити головними цілями російські бази, інфраструктуру та формування військ на десятках тисяч квадратних миль території, — зазначив Райс.

Погодився з колегою і генерал-лейтенант Бен Ходжес:

Більше ATACMS дасть Україні інструменти для завдання ударів по російських військах на кожній квадратній милі України та зробить російську військову та матеріально-технічну присутність у Криму неспроможною, тож немає вагомих причин не надавати зброю.

Першу партію ATACMS Україна неофіційно отримала в жовтні 2023 року. Тоді про це не оголошувалося, але західні медіа писали про близько 20 отриманих ракет. Вже 17 жовтня стало відомо, що ATACMS вдарили по аеродрому окупованого Бердянська. Відео пуску ракети публікував головком Валерій Залужний.