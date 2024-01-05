США не завжди підтримуватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022—2023 років — Держдепhttps://racurs.ua/ua/n191044-ssha-ne-zavjdy-pidtrymuvatymut-viyskovu-dopomogu-ukrayini-na-rivni-2022-2023-rokiv-derjdep.htmlРакурс
США не завжди підтримуватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022—2023 років, оскільки прагнуть допомогти Києву розбудувати власну військово-промислову базу. До цього йдуть поступово. Штати хочуть, аби Україна могла самостійно фінансувати, купувати та виробляти озброєння.
Щодо майбутніх пакетів озброєння, пріоритет — ППО. Однак для цього потрібно додаткове фінансування від Конгресу. Пр це заявили у державному департаменті США.
За словами речника відомства Метью Міллера, Сполучені Штати ясно дали зрозуміти, що продовжать підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно».
Це не означає, що ми збираємося продовжувати підтримувати їх на тому самому рівні військового фінансування, що ми робили у 2022 та 2023 роках. Ми не думаємо, що це необхідно, бо мета полягає в тому, щоб зрештою допомогти Україні побудувати свою промислову базу, — сказав Міллер.
Він зазначив, що це потрібно для того, щоб Україна могла самостійно фінансувати, купувати та виробляти боєприпаси.
Але ми ще не на цьому шляху, і саме тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили, — сказав Міллер.