США не завжди підтримуватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022—2023 років - Держдеп

https://racurs.ua/ua/n191044-ssha-ne-zavjdy-pidtrymuvatymut-viyskovu-dopomogu-ukrayini-na-rivni-2022-2023-rokiv-derjdep.html

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США не завжди підтримуватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022—2023 років, оскільки прагнуть допомогти Києву розбудувати власну військово-промислову базу. До цього йдуть поступово. Штати хочуть, аби Україна могла самостійно фінансувати, купувати та виробляти озброєння.

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Щодо майбутніх пакетів озброєння, пріоритет — ППО. Однак для цього потрібно додаткове фінансування від Конгресу. Пр це заявили у державному департаменті США.