Україна та Норвегія посилять співпрацю в оборонній промисловості. Фото:

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Україна та Норвегія посилять співпрацю в оборонній промисловості.

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У п’ятницю, 5 січня, міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову з очільником Міноборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Сторони обговорили події на лінії фронту. Про це Умєров написав у соціальній мережі X.

Також Умєров розповів про нещодавній масований комбінований повітряний напад країни-агресора росії на Україну.

Український міністр подякував Норвегії за внесок у зміцнення української ППО та розвиток коаліції з морського потенціалу. Повідомив, що Україна та Норвегія розвиватимуть співпрацю у сфері оборонної промисловості.

Нагадаємо, на початку цього року Норвегія надала дозвіл на продаж зброї та продукції оборонного призначення від своєї оборонної промисловості Україні. Дозвіл означає, що норвезькі компанії можуть звертатися до МЗС та отримувати ліцензію для прямого продажу оборонної продукції Україні.

А у грудні морська коаліція Великої Британії і Норвегії вирішила передати Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісних човни.