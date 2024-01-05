Принижений володимир путін змушений просити боєприпаси у Північної Кореї. Фото:

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Російський диктатор володимир путін змушений просити у Північної Кореї боєприпаси та озброєння для продовження широкомасштабної військової агресії проти України.

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Воєнний злочинець зіштовхнувся з таким приниженням через дію міжнародних санкцій. Такою заявою на інформацію про використання окупантами балістичних ракет з КНДР для завдання ударів по містах України відреагував міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс. Про це він написав у соціальній мережі X.

Світ відвернувся від росії, змусивши путіна зазнати приниження — піти до Північної Кореї, щоб продовжити своє незаконне вторгнення, — йдеться у повідомленні.

Британський міністр наголосив, що таким чином росія порушила численні резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, та поставила під загрозу безпеку іншого регіону світу.

Шеппс переконаний, що постачання північнокорейської зброї для рф «має припинитися зараз», а КНДР повинна заплатити «високу ціну за підтримку росії».

Нагадаємо, 10 січня Радбез ООН обговорюватиме питання ймовірного постачання КНДР росії балістичних ракет і їх використання проти України.

Однак у Повітряних силах ЗСУ поки не підтверджують інформацію про використання країною-агресором ракет із Північної Кореї.