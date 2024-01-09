Розгляд законопроекту про мобілізацію перенесли. Фото:

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Урядовий законопроект про мобілізацію в Україні розглядатимуть у середу, 10 січня.

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Розгляд проекту закону переніс комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Станом на 9 січня у парламенті були зареєстровані п’ять законопроектів щодо вдосконалення мобілізації. Один із них подав Кабмін, а решту три альтернативних — народні обранці. Про це народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Так, комітет оборони сьогодні засідання завершив і переніс питання по мобілізації на завтра, — йдеться у повідомленні.

За словами парламентаря, ймовірно, 10 січня вже депутати підготують рішення по рекомендації ухвалення урядового закону за основу з пропозиціями від комітету, які мають врахувати до другого читання. Очікується, що ВРУ голосуватиме за це законопроект 11 січня.

Також сьогодні збирався комітет ВРУ з питань національної безпеки та оборони. Железняк зазначав, що парламентарі взялися обговорювати інший законопроект #10062 (щодо реєстру військового обліку).

Нагадаємо, ​​8 січня Комітет з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. А парламентський Комітет з питань соцполітики та захисту прав ветеранів рекомендував допрацювати урядовий проект закону про мобілізацію, враховуючи пропозиції з альтернативних законопроектів.

Як відомо, законотворці запропонували низку новацій, серед яких — зміна призовного віку з 27 до 25 років, 90-денна відпустка військовим після полону та тримісячна базова військова служба для осіб від 18 до 25 років. Повістки пропонували надсилати електронним шляхом, а ухилянтам хочуть заборонити керувати власним авто та користуватися власними грошима. Також пропонувалося мобілізовувати людей з інвалідністю.