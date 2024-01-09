Підрозділ ГУР «Кабул 9» показав знищення російських танків та літаків. Фото:

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Ракурс

Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Кабул 9» показав знищення російських окупантів.

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З початку участі у бойових діях воїни спецпідрозділу власними силами й засобами спалили 12 російських танків, 25 броньованих машин, два літаки Су-25, 11 артилерійських систем та 12 комплексів РЕБ. Про це прес-служба Головного управління розвідки України повідомило у Facebook.

Також цей спецпідрозділ працював у взаємодії з різними оперативно-тактичними угрупованнями Збройних сил України. Оператори дронів ГУР допомогли виявити, скоригувати вогонь та знищити 33 самохідні артилерійські установки, 16 комплексів РЕБ та РЕР, 24 зенітно-ракетних комплекси та два командні пункти ворога.

У воєнній розвідці повідомили, що підрозділ «Кабул 9» створили на початку повномасштабного вторгнення рф. До його складу ветерани українських спецслужб та ЗСУ. Назва спецпідрозділу — абревіатура, сенс якої відомий лише його воїнам.

Після участі у битві за Київ у Гостомелі та на Броварському напрямку розвідники-спецпризначенці вирушили на південь України, де донині продовжують нищити ворога, — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій за допомогою дронів виявили та знищили мінометним вогнем групу російських окупантів на підступах до Авдіївки.