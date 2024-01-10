Постанову про відкликання Безуглої у Раді не голосували

Ппостанову про відкликання Безуглої у Раді не голосували

https://racurs.ua/ua/n191224-postanovu-pro-vidklykannya-bezugloyi-u-radi-ne-golosuvaly.html

Ракурс

Засідання Верховної Ради 10 січня закрили після кількох спроб винести на голосування ухвалу про відставку Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з оборони.

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Нардеп Ярослав Железняк пише, що засідання закрили саме з метою не виносити таку постанову, хоча на порядку денному було багато важливих питань.

Спочатку кілька депутатів від різних фракцій намагалися з голосу внести питання на розгляд. Але, за словами Железняка, проти виступив голова фракції «Слуг народу» Давід Арахамія.

Потім депутати блокували трибуну. І в результаті засідання було закрите.

Безугла обʼєднала залу. «ЄС», група Разумкова, частина «слуг», «Голосу», «Батьківщини» вимагали її відкликання. «ЄС» заблокувала трибуну", — повідомила народна депутатка Ірина Геращенко з «Євросолідарності».

Регламентний Комітет рекомендував позачергово без голосування включити проект постанови про відкликання Безуглої із посади заступника голови Комітету нацбезпеки до порядку денного сесії Парламенту та прийняти відповідне рішення.

5 січня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити Безуглу від посади.

Раніше Безугла відкрито критикувала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Мовляв, він «не зміг надати план задуму на 2024 рік», тому військове керівництво України «має піти». Політики, експерти, військові переважно критикували її — за винесення на широкий загал питань, що мали б обговорювати лише люди із доступом до такої інформації.