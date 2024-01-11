Безугла написала заяву про вихід з «Слуги народу». Фото:

https://racurs.ua/ua/n191242-bezugla-napysala-zayavu-pro-vyhid-zi-slugy-narodu.html

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Депутат Верховної Ради України Мар’яна Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга народу».

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Парламентар заявила, що їй «не потрібна квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки оборони та розвідки» за умов, які нібито їй нав’язують. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Я написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга народу», — йдеться у повідомленні.

Безугла також заявила, що під час війни їй не потрібні «слабка фракція та партія». Наголосила, що продовжить підтримувати ініціативи президента Зеленського, але не хоче мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, «які встромляють ніж у спину».

У Верховній раді Безугла залишиться як нардеп-мажоритарник.

Мар’яна Безугла неодноразово потрапляла в скандали, переважно через свої заяви. Їй закидали дискредитацію українських військових, зокрема, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Нагадаємо, 10 січня засідання Верховної Ради закрили після кількох спроб винести на голосування ухвалу про відставку Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з оборони.