Наслідки нещодавнього удару по Криму показали на супутниковому фото

Вибухи в Криму. Фото:

https://racurs.ua/ua/n191255-naslidky-neschodavnogo-udaru-po-krymu-pokazaly-na-suputnykovomu-foto.html

Ракурс

Наслідки нещодавнього удару Збройних сил України по об'єкту у тимчасово окупованому Криму показали на фото.

.

На світлинах, які зробив супутник видно ураження, які Сили оборони завдали агресорам на початку 2024 року. Зображення опублікував аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк. Про це повідомили «Крим.Реалії».

Аналітик при цьому не став розкривати інформацію про який об'єкт йдеться.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки МО повідомили, що 4 січня відбулася комплексна спецоперація на території тимчасово окупованого Криму. ГУР, Повітряні сили ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони успішно атакували російські позиції РЛС на аеродромі «Саки» у Новофедорівці, де базується 43-й винищувальний авіаційний полк, який має на озброєнні бомбардувальники Су-24 й винищувачі Су-30. Ці літаки стали основою авіаційного угруповання, яке атакує Південь України.

Також під ударом Сил оборони того дня опинився склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.