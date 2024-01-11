Президент Латвії анонсував новий пакет військової допомоги для України

https://racurs.ua/ua/n191265-prezydent-latviyi-anonsuvav-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-dlya-ukrayiny.html

Ракурс

Гаубиці, боєприпаси та дрони в новому пакеті допомоги від Латвії.

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Український президент Володимир Зеленський завітав до Латвії 11 січня в рамках свого туру по країнах Балтії. Під час цього візиту стало відомо, що Латвія готує новий значний пакет військової допомоги для України.

Президент Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс оголосив, що новий пакет допомоги включатиме гаубиці, боєприпаси, протитанкову зброю, гелікоптери, дрони, пристрої зв’язку, екіпірування.

Буде також міжурядова угода щодо допомоги України. Раніше Сейм проголосував надати більше ніж 500 млн євро на програму з реконструкції протягом трьох років — програма буде концентруватися на Чернігівську область, — додав президент Латвії.

Також Латвія взяла на себе зобов’язання вести коаліцію безпілотників в рамках «Рамштайну».

путін не закінчить війну, поки ми всі разом не закінчимо його, — про це Зеленський заявив 10 січня на пресконференції з литовським колегою Гітанасом Науседою.