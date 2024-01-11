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Ракурс
З крижаного Дністра прикордонники витягнули втікача до Молдови

З крижаного Дністра прикордонники витягнули втікача до Молдови (ВІДЕО)

11 січ 2024, 20:17
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З крижаної води Дністра прикордонники витягнули чоловіка, який намагався дістатися Молдови.


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Врятованого порушника, який був у гідрокостюмі й ластах, доставили в підрозділ. За спробу незаконного перетинання кордону складено адмінпротокол.

Справу скерували до суду, повідомили в Держприкордонслужбі.

На початку січня бійці ДПСУ виявили чергову групу охочих втекти за кордон. Десятеро чоловіків з різних регіонів України, зв’язавшись з організатором, «найняли» пором до Молдови. «Квиток» коштував 5 тис. дол. з кожного. Нелегальних втікачів на березі Дністра зустрів наряд Могилів-Подільського прикордонного загону.

Влітку 2023 року декілька чоловіків планували незаконно потрапити до Молдови в обхід контрольних постів, перепливши річку Дністер на надувному матраці. Прикордонники пострілами зупиняли чоловіків.

Маскуючись під туристів-відпочивальників мешканці Харківської та Запорізької областей з ризиком для особистого життя форсували водну перешкоду.

На іншому березі «плавців» «зустрів» прикордонний наряд відділу «Кельменці» Чернівецького загону.

Джерело: Ракурс


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