Прем'єр Британії прибуває до України з мільярдами фунтів допомоги і угодою про безпеку

Ріші Сунак, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n191280-premier-brytaniyi-prybuvaie-do-ukrayiny-z-milyardamy-funtiv-dopomogy-i-ugodou-pro-bezpeku.html

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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні, 12 січня вранці, прибув до України, привізши з собою обіцянку 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки протягом наступного фінансового року, який розпочинається у квітні, що на 200 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

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Також Британія надасть Україні гуманітарну допомогу та гарантії безпеки. Про це повідомляють видання Politico і BBC.

Зазначається, що військова допомога Британії включатиме:

ракети великої дальності;

ППО;

артилерійські снаряди;

близько 200 млн фунтів стерлінгів на безпілотники, більшість з яких будуть виготовлені у Британії. Це буде найбільша поставка безпілотників в Україну з будь-якої країни.

Також Британія надасть 18 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, допомогу у зміцненні енергетичної інфраструктури України та більше фінансування онлайн-навчання англійській мові.

Я сьогодні тут з одним повідомленням: Сполучене Королівство також не похитнеться. Ми будемо з Україною в її найтемніші години та в кращі часи, які прийдуть, — заявив Сунак. — Велика Британія вже є одним із найближчих партнерів України, тому що ми визнаємо, що їхня безпека є нашою безпекою.

Угода між Великою Британією та Україною, яка підпишуть сьогодні, містить низку двосторонніх гарантій військової та економічної підтримки, спрямованих на стримування російської агресії до вступу України в НАТО.

За словами британських офіційних осіб, Велика Британія є першою країною G7, яка підписала таку угоду, що усі сім провідних промислових країн пообіцяли зробити на саміті НАТО у Вільнюсі минулого року

Джерело: Politico, BBC