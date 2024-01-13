Кількість російських кораблів у Чорному морі зросла до 13

Російські кораблі з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: «Про цікаве»

https://racurs.ua/ua/n191337-kilkist-rosiyskyh-korabliv-u-chornomu-mori-zrosla-do-13.html

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У Чорному морі росіяни, попри шторм, збільшили корабельне угруповання до 13 одиниць, серед яких п’ять великих десантних кораблів і один надводний ракетоносій.

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Про це сьогодні, 13 січня, ввечері повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони Півдня України.

Фрегат «адмірал макаров», споряджений до 8 «Калібрів» виведений на бойове чергування, — наголошується в повідомленні. — Уважно стежте за сигналами повітряних тривог. Не піддавайтесь паніці, а будьте напоготові.

Сьогодні вранці Військово-морські сили повідомляли про наявність у Чорному морі лише одного ворожого корабля, який не був носієм крилатих ракет.