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Ракурс
Російські кораблі з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: «Про цікаве»

Кількість російських кораблів у Чорному морі зросла до 13

13 січ 2024, 20:58
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У Чорному морі росіяни, попри шторм, збільшили корабельне угруповання до 13 одиниць, серед яких п’ять великих десантних кораблів і один надводний ракетоносій.


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Про це сьогодні, 13 січня, ввечері повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони Півдня України.

Фрегат «адмірал макаров», споряджений до 8 «Калібрів» виведений на бойове чергування, — наголошується в повідомленні. — Уважно стежте за сигналами повітряних тривог. Не піддавайтесь паніці, а будьте напоготові.

Сьогодні вранці Військово-морські сили повідомляли про наявність у Чорному морі лише одного ворожого корабля, який не був носієм крилатих ракет.

Джерело: Ракурс


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