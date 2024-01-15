Нові цілі ракетних ударів рф по Україні назвали в ГУР. Фото:

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Ціллю ракетних ударів російських окупантів є не енергетика України, як це було взимку минулої зими.

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Зараз країна-агресор зосереджує всі зусилля на знищенні насамперед об'єктів українського оборонно-промислового комплексу, штабів, систем управління та окремих підрозділів, які розміщуються на лінії фронту. Однак росія не досягає поставлених перед собою цілей. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами та сучасна зброя, яка використовується ворогом, зокрема ракети «Кинджал», є дуже неточною. І насамперед внаслідок ракетних ударів найбільше страждає цивільне населення.

Скібіцький також наголосив, що загроза для енергосистеми України все ж зберігається.

Воєнна розвідка чітко знає, що вони провели аналіз для завдання ударів по наших енергетичних об'єктах у 2022−2023 році. Росіяни визначили найбільш критичні об'єкти, які можуть бути уражені саме ракетним озброєнням, а також безпілотними літальними апаратами, — зазначив він.

Представник ГУР додав, що окупанти продовжують регулярно здійснювати космічну зйомку українських енергетичних об'єктів для того, щоб за можливості атакувати їх.

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня випустили по центральній частині Харкова ракету малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю. Аналогічних висновків дійшли військові експерти із міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурора. Наразі триває комплексна комісійна експертиза, котра має остаточно підтвердити даний факт.

Джерело: «РБК-Україна»