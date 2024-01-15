Понад 20 фінських компаній експортують до росії товари військового призначення

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Більш як 20 компаній з Фінляндії поставляють до росії продукцію, що належить до найважливіших предметів військового призначення, з’ясувала мовна компанія Yle, яка вивчила митні документи.

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Зокрема, йдеться у журналістському розслідуванні, компанії постачали продукцію, необхідну Росії для ведення війни в Україні.

За словами журналістів, це невеликі логістичні та експедиторські компанії, які належать вихідцям із росії. Назви компаній не розкриваються, «оскільки вони не мають значної економічної влади, а їх власники не були засуджені за злочини», пише російська служба Yle.

Так, компанія, розташована неподалік Лаппеенранти, відправила до росії датчики, дизельні двигуни, паливні насоси та трансмісійне обладнання. Аналогічні товари, зазначають журналісти, знаходили у знищеній російській зброї та транспортних засобах в Україні. За даними авторів розслідування, як мінімум два російські клієнти цієї компанії пов’язані з ФСБ — на сайті одного з них опубліковані листи подяки від російської спецслужби.

Фінські компанії також постачають до рф обладнання, яке підходить для військових досліджень, розробки продуктів та розвідки, наприклад, обладнання для аналізу сигналів, синтезатори частот, деталі для друкованих плат, оптичні пристрої та вольтметри.

Компанії, які у Фінляндії, експортували товари до росії безпосередньо чи виступали ролі посередника. Товари з Фінляндії також відправляли через інші країни, наприклад Узбекистан, за допомогою якого, пишуть автори розслідування, росія обходить санкції.

Як зазначили журналісти, неясно, чи використовували військова промисловість та служби безпеки в росії товари, завезені з Фінляндії. Згідно зі звітом журналістів, принаймні дев’ять російських клієнтів фінських компаній безпосередньо пов’язані з російськими розвідувальними службами чи оборонною промисловістю.

Представники кількох компаній, з якими зв’язалися журналісти, заперечували, що порушують санкції та підтримують російські військові сили. Фінські компанії заявили, що не знають про контакти своїх клієнтів із російською військовою промисловістю та розвідувальними службами.