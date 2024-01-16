Кількість вивезеного рашистами за рік зерна назвали у ЦНС

Рашисти активно вивозять зерно з окупованих територій

https://racurs.ua/ua/n191414-kilkist-vyvezenogo-rashystamy-za-rik-zerna-nazvaly-u-cns.html

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Російські загарбники у 2023 році зібрали та вивезли з тимчасово окупованих територій України 4,8 млн тонн зерна.

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Про це сьогодні, 16 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Як й 100 років тому росія продовжує грабувати захоплені землі й вивозити звідти все, до чого може дотягнутися. З ТОТ йдуть ешелони з зерном, які ворог зібрав з української землі, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що ТОТ діє схема, за якої всі аграрії мають здавати зерно окупантам за фіксованою ціною в рази нижче ринкової, а вже потім гауляйтери перепродають зерно й забирають різницю. Ця різниця і є платою кремля за «вірність».