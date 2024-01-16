Уряд полегшив бронювання військовозобов’язаних на підприємствах «оборонки»

Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств ОПК.

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Як повідомили в Мінекономіки, співробітники бронюються:

Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати та нарощувати обсяги виробництва, — кажуть у Мінекономіки.