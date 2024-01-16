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Ракурс
Уряд полегшив бронювання військовозобов’язаних на підприємствах "оборонки"

Уряд полегшив бронювання військовозобов’язаних на підприємствах «оборонки»

16 січ 2024, 16:16
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Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств ОПК.


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Як повідомили в Мінекономіки, співробітники бронюються:

  • незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;
  • без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати та нарощувати обсяги виробництва, — кажуть у Мінекономіки.

Рада 16 січня підтримала законопроєкт про автоматичне отримання статусу учасника бойових дій і створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних.

Джерело: Ракурс


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