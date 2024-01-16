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Уряд полегшив бронювання військовозобов’язаних на підприємствах "оборонки"
Уряд полегшив бронювання військовозобов’язаних на підприємствах «оборонки»https://racurs.ua/ua/n191421-uryad-polegshyv-bronuvannya-viyskovozobov-yazanyh-na-pidpryiemstvah-oboronky.htmlРакурс
Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств ОПК.
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Як повідомили в Мінекономіки, співробітники бронюються:
- незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;
- без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.
Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати та нарощувати обсяги виробництва, — кажуть у Мінекономіки.
Рада 16 січня підтримала законопроєкт про автоматичне отримання статусу учасника бойових дій і створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних.