росія вдосконалила крилаті ракети Х-101, заявили в ГУР. Фото:

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Нові російські крилаті ракети Х-101 відрізняються від тих, які окупанти використовували у 2022 році.

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Загарбники вчаться досить швидко. Оновлена Х-101 вже обладнана з активною системою радіоелектронної боротьби, мають активний захист, теплові пастки тощо. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив у межах дискусійної програми в Давосі, повідомило ГУР.

Представник воєнної розвідки наголосив, що Україна повинна розвивати протиповітряну оборону та водночас дбати про захист військово-промислового комплексу.

І щоб він давав продукцію, і ми маємо вживати, зокрема, і контрнаступальних заходів для того, щоб не допустити втрат територій. І досвід 2023 року нам це показав, — зазначив він.

Як відомо, Х-101 — це стратегічна крилата ракета класу «повітря-земля». На озброєння російської армії вона надійшла у 2014 році, а випробовували її в Сирії для ударів по населенню.

Її росіяни запускають з бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160, що можуть переносити по 8−12 ракет кожен. Дальність польоту складає понад 5,5 тис. км, а теоретично ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м. Принаймні про це стверджує російська пропаганда.

Нагадаємо, у січні Національне агентство з питань запобігання корупції заявляло, що у російській авіаційній ракеті типу Х-59 знайшли 42 деталі та компоненти іноземного виробництва.