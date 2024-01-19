Прокуратура розпочала провадження через погрози журналісту-розслідувачу Ніколову

Юрій Ніколов, фото: NV.ua

https://racurs.ua/ua/n191526-prokuratura-rozpochala-provadjennya-cherez-pogrozy-jurnalistu-rozsliduvachu-nikolovu.html

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Дарницьке управління поліції в Києві розпочало досудове розслідування за фактом впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків та переслідування у зв’язку з його професійною діяльністю (ч. 2 ст. 171 Кримінального кодексу).

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Про це сьогодні, 17 січня, повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 15 січня поточного року група осіб прибула до багатоквартирного будинку в Дарницькому районі, в якому проживає спецкореспондент одного з видань. Перебуваючи на міжквартирному ходовому майданчику біля квартири журналіста, вони вчиняли протиправні дії, — вказано в повідомленні.

Ім’я журналіста прокуратура не називає, проте наведені обставини інциденту вказують на подію, яка сталася пізно ввечері 14 січня біля помешкання журналіста-розслідувача Юрія Ніколова.