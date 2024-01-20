Усі пункти пропуску на україно-румунському кордоні розблоковані, фото: informer.today

https://racurs.ua/ua/n191550-u-rumuniyi-rozblokuvaly-takoj-punkt-propusku-dyakove-halmeu.html

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На українсько-румунському кордоні розблоковано рух вантажівок через пункт пропуску «Дякове», розташованому напроти румунського «Халмеу».

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Про це сьогодні, 20 січня, повідомила Держприкордонслужба України.

Сьогодні о 13.20 представники Прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску «Халмеу», — зазначають у відомстві. — Перетин кордону здійснюється в звичному режимі.

Зазначається, що на виїзд з України перебувають 634 вантажівки, на в’їзд в Україну очікують 30 вантажівок.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що румунські фермери розблокували пункти пропуску «Сірет — Порубне».