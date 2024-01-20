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Ракурс
Усі пункти пропуску на україно-румунському кордоні розблоковані, фото: informer.today

У Румунії розблокували також пункт пропуску «Дякове — Халмеу»

20 січ 2024, 16:58
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На українсько-румунському кордоні розблоковано рух вантажівок через пункт пропуску «Дякове», розташованому напроти румунського «Халмеу».


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Про це сьогодні, 20 січня, повідомила Держприкордонслужба України.

Сьогодні о 13.20 представники Прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску «Халмеу», — зазначають у відомстві. — Перетин кордону здійснюється в звичному режимі.

Зазначається, що на виїзд з України перебувають 634 вантажівки, на в’їзд в Україну очікують 30 вантажівок.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що румунські фермери розблокували пункти пропуску «Сірет — Порубне».

Джерело: Ракурс


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