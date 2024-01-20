Окупанти створили в Енергодарі аналог «загонів путіна» із пенсіонерів

Рашисти мобілізують в ряди агітаторів пенсіонерів, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n191549-okupanty-stvoryly-v-energodari-analog-zagoniv-putina-iz-pensioneriv.html

Ракурс

Російські пропагандисти вирішили залучити до своїх заходів пенсіонерів з тимчасово окупованих територій — за зразком діючих на території рф «загонів путіна», які складаються з пенсіонерок, котрі мають хороші навички комунікації.

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Про це сьогодні, 20 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Перший такий осередок, який назвали «совет ветеранов», окупанти створили у тимчасово окупованому Енергодарі.

Першочергово вони будуть на камеру розказувати у місцевих медіа наскільки погано їм жилось при Україні, — вказано в повідомленні. — З наближенням запланованих у рф на березень місяць псевдовиборів президента, дані особи здійснюватимуть агітацію за чинного диктатора росії владіміра путіна.

За інформацією ЦНС, за участь у таких пропагандистських гуртках пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки. Зазначається, що в такий спосіб кремль намагається мобілізувати покоління, яке ще пам’ятає що таке радянський «комсомол» та найбільше ностальгує за срср.

Саме вони будуть розказувати, яке «велике майбутнє" мешканцям ТОТ будуватиме «верховний лідер» з кремля. Цим вони намагатимуться переконати як молодше нейтральне до російської окупації покоління, так і запевнятимуть російського обивателя у правильності дій окупаційних військ, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що свідома участь у пропагандистських організаціях, сприяння та виправдовування окупації України злочин який передбачає кримінальну відповідальність.