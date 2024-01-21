Командир підбитого російського Іл-22 не вижив

https://racurs.ua/ua/n191567-komandyr-pidbytogo-rosiyskogo-il-22-ne-vyjyv.html

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Командир російського Іл-22, якого підбили ЗСУ, на щастя, не вижив. РосЗМІ пишуть, що майор Віктор Климов загинув 14 січня, коли знищили літак А-50 та підбили Іл-22.

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Іл-22 все ж вдалося посадити другому пілоту, який також отримав поранення

Клімов — старший льотчик-випробувач, він був заступником командира навчальної ескадрильї 1338 випробувального центру Щолково.

Про те, що він член екіпажу пошкодженого Іл-22 у своєму Фейсбуці повідомив Олександр Гарнаєв, високопоставлений московитський льотчик.

Нагадаємо, росія вперто дотримується версії, що А-50 та Іл-22 були пошкоджені «дружнім вогнем» російської протиповітряної оборони.

«Інститут вивчення війни» посилається на неназваного офіцера російських безпекових структур, який пояснює, що росія запустила «качку» про те, що літаки А-50 та Іл-22 збили не українці, а їхня ППО, для того, щоб запевнити російських пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морями все ще безпечні.

При цьому незрозуміло, чому російські пілоти повинні почуватися безпечніше, знаючи про те, що їхня ППО є настільки некомпетентною.