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Ракурс
росія два дні не бомбить Таврійський напрямок, але концентрується біля Авдіївки

росія два дні не бомбить Таврійський напрямок, але концентрується біля Авдіївки

21 січ 2024, 14:43
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росія вже два дні не завдавала авіаударів на Таврійському напрямку.


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Бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що 20 січня ворог збільшив активність артилерії — зафіксовано 703 артобстріли.

Минулої доби було менше боєзіткнень (всього 30) та застосувань FPV-дронів. Утім, український командувач написав у себе в телеграм, що ворог перегруповується і ЗСУ готуються до збільшення його активності.

Основні зусилля окупанти вчора сконцентрували біля Авдіївки, Невельського та Первомайського. На авдіївському напрямку відбито 23 атак противника. Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка — відбито 6 атак. Одну невдалу спробу йти вперед ворог здійснив західніше Вербового. Зокрема, на запорізькому напрямку знищено ще одну російську БМД-4, — повідомив Тарнавський.

В операційній зоні ОСУВ «Таврія» загальні втрати російських виродків склали 296 ліквідованих та 27 одиниць військової техніки (три танки, одна ББМ, артсистема та 6 автомобілів). Перестав існувати склад боєприпасів противника.

Джерело: Ракурс


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